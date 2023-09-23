Ankara Coffee Festival başladı

7.kez kapılarını kahveseverlere açan Ankara Coffee Festival, 22-24 Eylül tarihleri arasında Bilkent Center’da düzenleniyor. Festivalde düzenlenecek workshop ve seminerler ile de katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşarken, 20’yi aşkın konserle de müziğe doyacak.
Ankara özel bir şehir
Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, “Ankara özel bir şehir, bu yıl kahve festivalinin 7.sini düzenliyoruz. Bu şehirde kahve pazarının her geçen gün büyüdüğünü görmek beni mutlu ediyor. Ankaralılar kahveyi seviyor, bu sevgi her geçen gün daha da artıyor, kahve dünyada akaryakıttan sonra en çok tüketilen sıvı. Festivalin hem Türkiye ekonomisine hem de Ankara ekonomisine büyük katkısı var.” dedi.
Festivalde Hatay’ın acı kahveleri de yer alıyor
Bu yıl deprem bölgesinde faaliyet gösteren kahvecilere ayrılan True Artisan Cafe de katılımcılar, Kahramanmaraş, Antakya, Gaziantep ve Adana'dan gelen kahvelerin tadını deneyimleme şansı bulacak.
Kahveye dair her şey
Eğlence, kahve, etkinlik, konser ve workshopların bir arada olduğu festivalde atölye ve etkinlikler de katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak. İtalya ve Yunanistan’dan konuşmacıların da yer alacağı workshop ve seminerlerde kahve severlerle buluşacak. Festivalde ayrıca; Evim veya Kafem için Hangi Makineyi Almalıyım? Modern Espresso Yapma Teknikleri ve Dünya Barista Şampiyonası Yolculuğu Kahve Demleme Yöntemleri/ Doğru Bilinen Yanlışlar, Adım Adım Coffee Shop Nasıl Açılır, Kahvenin Tadlarını Algılayabilmek ve daha bir çok workshop yer alacak.
20 canlı konser gerçekleşecek
Festivalde Kolpa, Bedük, Cem Belevi gibi ünlü isimlerin de bulunduğu toplam 20 canlı konser Türk Telekom Prime Sahnesi sponsorluğunda Hyundai Adası’nda gerçekleşecek.
22-23-24 Eylül’de Bilkent Center’da düzenlenecek 7. Ankara Coffee Festival için biletler Biletino ve DSM Bilet’te satışta. Biletler gün ve saatlere göre 100-300 TL arasında değişkenlik gösterirken, Media Markt, Bitexen, Türk Telekom Prime ve Hyundai başta olmak üzere birçok sponsorun ve 150’ye yakın markanın desteğiyle hayata geçirilen festivalin ev sahipliğini ise Bilkent Center üstleniyor.
23 Eylül Cumartesi Konser Programı:
11.00-12.30: DJ Session
12.30-14.00: DJ Set: Gerçek Dorman
14.00-15.00: Projectiles
15.00-16.00 De Lejos
17.00-18.00: Aunties
18.00-19.00: Rain Lab
19.00-20.00: Pandami
20.30-21.30: Cem Belevi
24 Eylül Pazar Konser Programı:
11.00-12.30: DJ Session
12.30-14.00: DJ Set: Ledi Cannit
14.00-15.00: Stars Like Dust
15.00-16.00: Balos Banda
17.00-18.00: Music Maker
18.00-19.00: Deniz Tekin
19.00-20.00: Kamufle
20.30-21.30: Bedük