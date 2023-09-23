Ankara Coffee Festival başladı

7.kez kapılarını kahveseverlere açan Ankara Coffee Festival, 22-24 Eylül tarihleri arasında Bilkent Center’da düzenleniyor. Festivalde düzenlenecek workshop ve seminerler ile de katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşarken, 20’yi aşkın konserle de müziğe doyacak.

Ankara özel bir şehir

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, “Ankara özel bir şehir, bu yıl kahve festivalinin 7.sini düzenliyoruz. Bu şehirde kahve pazarının her geçen gün büyüdüğünü görmek beni mutlu ediyor. Ankaralılar kahveyi seviyor, bu sevgi her geçen gün daha da artıyor, kahve dünyada akaryakıttan sonra en çok tüketilen sıvı. Festivalin hem Türkiye ekonomisine hem de Ankara ekonomisine büyük katkısı var.” dedi.

Festivalde Hatay’ın acı kahveleri de yer alıyor

Bu yıl deprem bölgesinde faaliyet gösteren kahvecilere ayrılan True Artisan Cafe de katılımcılar, Kahramanmaraş, Antakya, Gaziantep ve Adana'dan gelen kahvelerin tadını deneyimleme şansı bulacak.

Kahveye dair her şey

Eğlence, kahve, etkinlik, konser ve workshopların bir arada olduğu festivalde atölye ve etkinlikler de katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak. İtalya ve Yunanistan’dan konuşmacıların da yer alacağı workshop ve seminerlerde kahve severlerle buluşacak. Festivalde ayrıca; Evim veya Kafem için Hangi Makineyi Almalıyım? Modern Espresso Yapma Teknikleri ve Dünya Barista Şampiyonası Yolculuğu Kahve Demleme Yöntemleri/ Doğru Bilinen Yanlışlar, Adım Adım Coffee Shop Nasıl Açılır, Kahvenin Tadlarını Algılayabilmek ve daha bir çok workshop yer alacak.

20 canlı konser gerçekleşecek

Festivalde Kolpa, Bedük, Cem Belevi gibi ünlü isimlerin de bulunduğu toplam 20 canlı konser Türk Telekom Prime Sahnesi sponsorluğunda Hyundai Adası’nda gerçekleşecek.

22-23-24 Eylül’de Bilkent Center’da düzenlenecek 7. Ankara Coffee Festival için biletler Biletino ve DSM Bilet’te satışta. Biletler gün ve saatlere göre 100-300 TL arasında değişkenlik gösterirken, Media Markt, Bitexen, Türk Telekom Prime ve Hyundai başta olmak üzere birçok sponsorun ve 150’ye yakın markanın desteğiyle hayata geçirilen festivalin ev sahipliğini ise Bilkent Center üstleniyor.

23 Eylül Cumartesi Konser Programı:

11.00-12.30: DJ Session

12.30-14.00: DJ Set: Gerçek Dorman

14.00-15.00: Projectiles

15.00-16.00 De Lejos

17.00-18.00: Aunties

18.00-19.00: Rain Lab

19.00-20.00: Pandami

20.30-21.30: Cem Belevi

24 Eylül Pazar Konser Programı:

11.00-12.30: DJ Session

12.30-14.00: DJ Set: Ledi Cannit

14.00-15.00: Stars Like Dust

15.00-16.00: Balos Banda

17.00-18.00: Music Maker

18.00-19.00: Deniz Tekin

19.00-20.00: Kamufle

20.30-21.30: Bedük