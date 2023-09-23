Ankara Coffee Festival başladı

Ankara'nın önemli marka festivallerinden birisi olan Ankara Coffee Festival başladı. 22-23-24 Eylül 2023 tarihlerinde Bilkent Center'da gerçekleşecek festivalde aralarında Kolpa, Kamufle, Bedük, Cem Belevi gibi ünlü isimlerin de bulunduğu toplam 20 canlı konser gerçekleşecek.

Ankara Coffee Festival başladı

7.kez kapılarını kahveseverlere açan Ankara Coffee Festival, 22-24 Eylül tarihleri arasında Bilkent Center’da düzenleniyor. Festivalde düzenlenecek workshop ve seminerler ile de katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşarken, 20’yi aşkın konserle de müziğe doyacak.

Ankara özel bir şehir

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, “Ankara özel bir şehir, bu yıl kahve festivalinin 7.sini düzenliyoruz. Bu şehirde kahve pazarının her geçen gün büyüdüğünü görmek beni mutlu ediyor. Ankaralılar kahveyi seviyor, bu sevgi her geçen gün daha da artıyor, kahve dünyada akaryakıttan sonra en çok tüketilen sıvı. Festivalin hem Türkiye ekonomisine hem de Ankara ekonomisine büyük katkısı var.” dedi.

Festivalde Hatay’ın acı kahveleri de yer alıyor

Bu yıl deprem bölgesinde faaliyet gösteren kahvecilere ayrılan True Artisan Cafe de katılımcılar, Kahramanmaraş, Antakya, Gaziantep ve Adana'dan gelen kahvelerin tadını deneyimleme şansı bulacak.

Kahveye dair her şey

Eğlence, kahve, etkinlik, konser ve workshopların bir arada olduğu festivalde atölye ve etkinlikler de katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak. İtalya ve Yunanistan’dan konuşmacıların da yer alacağı workshop ve seminerlerde kahve severlerle buluşacak. Festivalde ayrıca; Evim veya Kafem için Hangi Makineyi Almalıyım? Modern Espresso Yapma Teknikleri ve Dünya Barista Şampiyonası Yolculuğu Kahve Demleme Yöntemleri/ Doğru Bilinen Yanlışlar, Adım Adım Coffee Shop Nasıl Açılır, Kahvenin Tadlarını Algılayabilmek ve daha bir çok workshop yer alacak.

20 canlı konser gerçekleşecek

Festivalde Kolpa, Bedük, Cem Belevi gibi ünlü isimlerin de bulunduğu toplam 20 canlı konser Türk Telekom Prime Sahnesi sponsorluğunda Hyundai Adası’nda gerçekleşecek.

22-23-24 Eylül’de Bilkent Center’da düzenlenecek 7. Ankara Coffee Festival için biletler Biletino ve DSM Bilet’te satışta. Biletler gün ve saatlere göre 100-300 TL arasında değişkenlik gösterirken, Media Markt, Bitexen, Türk Telekom Prime ve Hyundai başta olmak üzere birçok sponsorun ve 150’ye yakın markanın desteğiyle hayata geçirilen festivalin ev sahipliğini ise Bilkent Center üstleniyor.

23 Eylül Cumartesi Konser Programı:

11.00-12.30: DJ Session
12.30-14.00: DJ Set: Gerçek Dorman
14.00-15.00: Projectiles
15.00-16.00 De Lejos
17.00-18.00: Aunties
18.00-19.00: Rain Lab
19.00-20.00: Pandami
20.30-21.30: Cem Belevi

24 Eylül Pazar Konser Programı:

11.00-12.30: DJ Session
12.30-14.00: DJ Set: Ledi Cannit
14.00-15.00: Stars Like Dust
15.00-16.00: Balos Banda
17.00-18.00: Music Maker
18.00-19.00: Deniz Tekin
19.00-20.00: Kamufle
20.30-21.30: Bedük

whatsapp-image-2023-09-23-at-13-23-58.jpeg

whatsapp-image-2023-09-23-at-13-23-57-1.jpeg

whatsapp-image-2023-09-23-at-13-23-57.jpeg

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva
Cakşır otu şifa kaynağı mı Şifalı Bitkiler
Cakşır otu şifa kaynağı mı
İşte arpacığın bilinmeyenleri Sağlık
İşte arpacığın bilinmeyenleri