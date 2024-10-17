Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş kayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş kayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, dedelerinin evinden bisikletle dönerken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu İsmail (12) ve kardeşi 8 yaşındaki Gays Ades hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi.

Süleyman Şah Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi İsmail ve 2'nci sınıf öğrencisi kardeşi Gays Ades, dedelerinin evinden bisikletle evlerine dönerken, Emre M. yönetimindeki 37 KL 427 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Ades, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İlk tedavisinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kardeşi Gays Ades de yaklaşık 3 saat sonra hayatını kaybetti.

10 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Ankara'ya gelen Sabiha ve Mahmut Ades çiftinin dört çocuğundan ikisi olan İsmail ve Gays'ın cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı.

Kardeşler, Merkez Cami-i Kebir'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş kayatını kaybetti

Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş kayatını kaybetti

Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş kayatını kaybetti

Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş kayatını kaybetti

Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş kayatını kaybetti

Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş kayatını kaybetti

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