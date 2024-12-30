Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin, 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin 11’i yakalanmış olup kalan şüphelinin yakalanması ile yakalananların Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

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