Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Uyuşturucu operasyonunda toplam 109 şüpheli yakalandı

Kaynak: ANKA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Uyuşturucu operasyonunda toplam 109 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ve Diyarbakır'da ''uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen'' 137 kişi hakkında ''Demir Kıran-1 Operasyonu'' düzenlendi. Operasyon sonucunda 109 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ve Diyarbakır'da "'uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen'" 137 kişi hakkında "'Demir Kıran-1 Operasyonu'" düzenlendi. Operasyon sonucunda 109 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce "'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanımını özendirme ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlarını işlediği tespit edilen'" 137 kişiye operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda Ankara’da 107, Diyarbakır ilinde 2 şüpheli olmak üzere toplam 109 şüpheli yakalandı. Arama işlemi tamamlanan 42 adreste farklı cins ve miktarda uyuşturucu madde ile suç unsurları ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin kolluk işlemleri ile diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

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