Ankara Cumhuriyet Savcısı Aydın Kaptan hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Savcısı Aydın Kaptan hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Savcısı Aydın Kaptan'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberi, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Koç, paylaştığı mesajında, "Aydın Kaptan'ın tedavi sürecinde vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, eşi Hakim Ümran Kaptan başta olmak üzere ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Aydın Kaptan’ın ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, vefatının ardından yargı camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kayıp, Aydın Kaptan'ın görev yaptığı yargı dünyasında büyük bir boşluk yaratırken, meslektaşları ve sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Yargı camiası hem ailesine hem de tüm yargı çevresine sabır ve metinlik diledi.

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