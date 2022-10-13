TFF 1. Lig'de perde yarın açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligde haftanın açılış maçında Boluspor ile Altaş Denizlispor yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)
15 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16 Ekim Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
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