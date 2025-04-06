Ankara derbisinde Gençlerbirliği farklı kazandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara derbisinde Gençlerbirliği farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu.

Ankara derbisinde Gençlerbirliği, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

15. dakikada Gençlerbirliği'nde sol kanata atılan uzun topu Metehan Mimaroğlu kontrol etti ve bekletmeden pasını Michal Nalepa'ya gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra ters köşeye attığı şutunda fileleri havalandırdı. 1-0

28. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Amilton meşin yuvarlağı içeriye ortaladı. Zor pozisyonda topu kontrol etmeyi başaran Metehan Mimaroğlu, dönerek yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

39. dakikada Gençlerbirliği'nde topu alan Amilton, sol kanata uzun oynadı. Metehan Mimaroğlu kontrol ettiği meşin yuvarlağı bekletmeden içeri ortaladı. Kale sahasında topa dokunan Leo Guacho golü kaydetti. 3-0

71. dakikada Nalepa meşin yuvarlağı sol kanattan sürerek içeri girdi ve pasını Daniel Popa'ya aktardı. Topu alan Popa kalecinin üstünden aşırtmak istedi ancak Erten gol şansı vermedi.

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