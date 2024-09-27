Ankara Eczacı Odası Başkanı ithal ilaçtaki krizi açıkladı: Beş ilaçtan biri bulunamıyor

Türkiye'de ithal ilaçların temininde sabit kur uygulaması ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle zorluk yaşanıyor. Bu durum, hastaların ilaçlarına ulaşmasını engelliyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, ithal ilaç problemi ve çözümlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"SABİT KUR YOKLUĞUN TEMEL SEBEBİ"

İthal ilaçlarda belirlenen fiyat politikası nedeniyle sık sık ilaç eksikliği yaşandığını belirten Abbasoğlu, "Piyasadaki ilaç yoklukları dönem dönem karşımıza çıkıyor. Devletimizin belirlediği ilaç fiyat politikası nedeniyle ilaç yokluklarını sık sık görmeye başladık. 2004 yılında yürürlüğe giren yönetmelikte ilaç fiyat kararnamesi sabit bir kura bağlanmıştı. Aradan geçen yirmi yılda bu kararnamede değişiklik yapılmadı. Sabit kur uygulaması ilaç yokluğunun temel sebebi" dedi.

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"FİYAT KARARNAMESİ GÜNCELLENMELİ"

Fiyat politikasının günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Abbasoğlu, "Reel euro kuru 38 TL'nin üzerinde. İlaçta uygulanan euro kuru 17.54 TL. Bu nedenle ilaçlarda ciddi bir yokluk yaşanıyor. Özellikle ithal ilaçlarda ciddi bir sıkıntı var. Bu sorunun çözülmesi için fiyat kararnamesinin güncellenmesi gerekiyor. Bakanlığımıza büyük iş düşüyor. Bu düzeldiğinde sorunun tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"HASTALAR ECZANE ECZANE GEZİYOR"

Özellikle kronik hastalıklar için ithal edilen ilaçlarda problemlerin arttığını belirten Abbasoğlu, hastaların ilaç bulabilmek için eczane eczane gezmek zorunda kaldığını söyledi. Abbasoğlu, "Kronik hastalıklara ait ilaçlarda, kanser ilaçlarında, şeker ilaçlarında, insülinlerde ve ithal ilaçlarda sıkıntı yaşanıyor. İlaç yokluğu kronik bir sorun. Beş yıldır bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bazı ilaçların ithalatının durdurulması veya geri çekilmesi gibi durumlar yaşanıyor. Hastalarımız mağduriyet yaşıyor. İlaç yokluğu yüzde 20 civarında. Hastalar eczanelerde ilaç bulamıyor ve eczane eczane gezmek zorunda kalıyor. Bu sorunun kökünden çözülmesi gerekiyor" dedi.

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"MİLLİ İLAÇ POLİTİKASI GELİŞTİRİLMELİ"

İlaç yokluğu problemine karşı milli ilaç politikasına desteklerin artması gerektiğini belirten Abbasoğlu, "Milli ilaç politikasının belirlenmesi ve bu konuda ciddi bir hamle yapılması gerekiyor. Savunma sanayinde olduğu gibi ilaç sektöründe de atılım yapmalıyız. Pandemi döneminde parası olan ülkelere aşı var, olmayanlara yoktu. İlaç, dünyada silahtan daha önemli hale geldi. Milli ilaç politikası geliştirilmeli, yatırımlar yapılmalı ve teşvikler verilmeli" dedi.

"AR-GE ÇALIŞMALARI YAPILABİLİR"

Abbasoğlu, "Hastaların doktorun yazdığı ilaca erişim konusunda sıkıntı yaşamaması gerekiyor. Fiyatlandırma politikasının tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Eczacıların mağduriyeti de söz konusu ama en önemlisi hastaların mağduriyeti. Doğru bir ilaç politikası izlenirse ve yerli ilaç politikası ciddi anlamda ele alınırsa, yeni yatırımlar yapılabilir ve bu alanda kendimizi geliştirebiliriz. Üniversitelerimiz ve bilim adamlarımız AR-GE çalışmaları konusunda yeterli donanıma sahip. Türkiye'de 63 eczacılık fakültesi var ve bu fakültelerde AR-GE çalışmaları yapılabilir. Akademi, Bakanlık ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ciddi bir ilaç hamlesi yapılmalı" dedi.

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