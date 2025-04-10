Ankara Emniyet Müdürlüğü hakkında 'çıplak arama' nedeniyle suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Bu kapsamda 22 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alındıktan sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama ve fiziksel işkenceye maruz kaldıklarını belirten kadınlar Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’ne başvuruda bulundu.

İNSAN HAKLARI MERKEZİ RAPOR HAZIRLADI

Başvuru üzerine İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan raporda, “Mağdurların iddialarının bir bütün olarak ele alındığında anlatımların paralellik gösterdiği, başvurucularının tamamına yakının benzer mağduriyetlerle karşılaştığı, başvuruculara yönelik işkence veya kötü muamele yasağının ihlalini oluşturan davranışlarda bulunan polis memurunun aynı fiziksel ve dış görünüşüyle tarif edildiği anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Raporda “Çıplak arama olarak tarif edilen davranışın, tüm kıyafetlerin çıkartılması suretiyle arama yapılması kimi başvuruculara eğilip kalkmalarının da istendiği anlaşılmıştır. Mağdurların bir kısmı çıplak arama uygulamasının işkence ve kötü muamele olduğunu bu nedenle yapılmasını istemediklerini polis memurlarına belirtmelerine rağmen memurlar tarafından darp edildiklerini ifade etmişlerdir. Başvurucuların işkence ihlalini oluşturacak durumları anlatırken zorlandıkları, darbı anlatırken ağladığı, genel olarak travmatize oldukları görülmüştür” denildi.

Raporun yayınlanmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Ankara Barosu suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.