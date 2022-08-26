Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gökçek bu kez tutuklanan şarkıcı Gülşen için çok çarpıcı mesajlar yayınladı.

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının yankıları sürerken, Gökçek gece boyu sevinçten uyumayarak kararı tebrik etti ve peşi sıra tweetler yayınladı. Gökçek'in en çarpıcı tweeti de Kılıçdaroğlu hakkında paylaştığı yazı oldu.

''BIRAKIRLARSA NE YAPACAKSIN?''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''Gülşen'i hemen serbest bırakın'' yazılı bir görselini yayınlayan Gökçek, Kılıçdaroğlu'na ''Bırakırlarsa ne yapacaksın?'' diye sordu.

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada da büyük tepki topladı.