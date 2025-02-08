Ankara fena karışacak! Büyük sır ifşa oldu... Eski Vekil, teröristbaşının talebini ağzından kaçırdı!

Devlet Bahçeli ile başlayan yeni sürece ilişkin, DBP eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, "İkili yönetim olacak, bu çözüm projesidir" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Halkların Demokratik Kongresi (HDK) tarafından gerçekleşen ve iki gün sürecek olan 'Halkların Eşit ve Özgür Yaşamı Yolunda Çözüm Barışta' başlıklı konferansa katılan DBP eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, çözüm sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'İKİLİ YÖNETİM OLACAK'

Sebahat Tuncel, Bahçeli’nin başlattığı sürece ilişkin, "Kürtler kendi kendini yönetecek. Ama cumhuriyette de yerini alacak. İkili yönetim olacak. Bu çözüm projesidir. Bu ayrıştıran değil birleştiren bir projedir. Asıl ayrıştıran proje Kürtleri reddeden projedir. Bayram değil seyran değil Devlet Bahçeli neden Öcalan’a çağrı yaptı? Çünkü Orta Doğu meselesi var. Bu defa olacaksa Sayın Öcalan’ın koşullarının düzeltilmesi sonrasında bir süreç başlar. Kürtlerin hakları pazarlık konusu dahi edilemez. Devlete, Erdoğan ve Bahçeli’ye değil, Sayın Öcalan’a bakın. Umut orada” dedi.

NELER YAŞANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvetsin’ çıkışında bulunarak başlatılan süreç, ‘DEM ve Öcalan İmralı’da görüşsün’ çağrısıyla farklı boyut kazandı. Bu noktada DEM heyeti İmralı’da teröristbaşı ile görüşmüştü. Son olarak Bahçeli’nin ‘Beklenen çağrı bir an önce yapılmalı” demişti.

İmralı sürecine ilişkin geçtiğimiz günlerde DSG Komutanı terörist Mazlum Abdi, verdiği bir röportajda, “Tüm Suriyeliler gibi biz de ülkenin bütünlüğünü savunuyoruz. Merkezi olmayan bir devlet istiyoruz özerklik değil” demişti.

SEBAHAT TUNCEL KİMDİR?

Siyasete 1998 yılında HADEP Kadın Komisyonu’nda başlayan Sebahat Tuncel, HADEP’in son kongresinde Esenler HADEP ilçe başkanlığına seçildi. Aynı dönem HADEP kapatılınca, DEHAP İstanbul İl Başkanlığı Kadın Komisyonu’nda çalışmaya başladı. Demokratik Toplum Partisi kurucu üyeliği ile DTP, MYK üyeliği yaptı.

Sebahat Tuncel, DTP’nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasının ardından, siyaset yasağı getirilmeyen diğer DTP’li milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Barış ve Demokrasi Partisi’ne üye olmuştur.



12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. dönem milletvekili genel seçiminde İstanbul 1. Bölge’den bağımsız milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir. Yeniden BDP’ye katıldı. 15 Ekim 2011 tarhinde kurulan Halkların Demokratik Kongresi’nin Ertuğrul Kürkçü ile birlikte Eş Sözcüsü oldu. 27 Ekim 2013 tarihinde, BDP’den istifa eden Sebahat Tuncel, Halkların Demokratik Partisi’nin eş başkanı seçildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 9 aydır tutuklu bulunurken İstanbul 3. Bölge’den bağımsız milletvekili seçilen Sebahat Tuncel, 25 Temmuz 2007 tarihinde cezaevinden tahliye edildi. Eylül 2012’de, Sebahat Tuncel hakkında PKK örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tuncel’e yurt dışına çıkış yasağı kondu.