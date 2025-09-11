Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri belli oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 13–21 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek 36. Ankara Film Festivalinin Onur Ödülleri belli oldu.

Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü tiyatro, sinema ve müzikteki çok yönlü üretimiyle Zuhal Olcay’a; Sanat Çınarı Ödülü tiyatro sahnesindeki öncü çalışmaları ve sinemaya katkılarıyla Rutkay Aziz’e verilecek.

Kitle İletişim Ödülü sinema kültürünü yaşatan ve arşiv çalışmalarıyla belleği koruyan Sinematek/Sinema Evi’nin olurken; Vakıf Özel Ödülleri sanat dünyasında farklı kuşaklara ilham veren üretimleriyle Demet Evgar ve Selman Nacar’a takdim edilecek.

‘AZİZ NESİN EMEK ÖDÜLÜ’ ZUHAL OLCAY’A

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu, 13 Kasım akşamı sahiplerini bulacak ödüllerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra tiyatro, sinema ve müzikte çok yönlü bir sanat yolculuğuna adım atan Zuhal Olcay, 80’lerden başlayarak ülkemiz sanat hayatının en üretken ve güçlü kadın oyuncularından biri oldu. "Amansız Yol', "Sahte Cennete Veda', "Gizli Yüz', "80. Adım" ve "Hiçbiryerde" filmlerindeki performanslarıyla hafızalarda yer eden Olcay, "Dünden Sonra Yarından Önce', "Medcezir Manzaraları" ve "Bir Sonbahar Hikâyesi" ile Ankara Film Festivali’nde üst üste En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Tiyatroda "Martı', "Evita', "Kel Diva" gibi oyunlardaki başarılarıyla sahnede de iz bırakırken, müzik kariyerinde "Küçük Bir Öykü Bu', "İki Çift Laf', "Oyuncu" ve "Başucu Şarkıları" gibi albümlerle geniş kitlelere ulaştı. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu; sinemamızda kadın karakterlere getirdiği yeni ve cesur yorumu, tiyatro ve müzikteki çok yönlülüğü, üretkenliği ve özgün sanatçı kimliği nedeniyle 2025 Aziz Nesin Emek Ödülü’nü Zuhal Olcay’a verilecek.

‘SANAT ÇINARI ÖDÜLÜ’ RUTKAY AZİZ’E

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun (AST) kurucu kuşaklarından biri olarak hem oyuncu hem yönetmen kimliğiyle tiyatro sahnesine damgasını vuran Rutkay Aziz, "Zengin Mutfağı', "Sakıncalı Piyade" ve "Yaz Misafirleri" gibi oyunlarla toplumsal belleğimizde yer etti. 1987’de Zülfü Livaneli’nin "Yer Demir Gök Bakır" filmiyle başlayan sinema kariyerinde "Sis', "Ada', "Gizli Yüz', "Piano Piano Bacaksız" ve "Yol Ayrımı" gibi filmlerde unutulmaz karakterlere hayat verdi. 1990’lı yıllarda Ziya Öztan’ın yönettiği "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırarak sinema tarihimizde özel bir yere sahip olan Aziz, aynı zamanda "Geçmiş Bahar Mimozaları', "Bizimkiler', "Hayat Bilgisi', "Avrupa Yakası" ve "Yalan Dünya" gibi televizyon dizileriyle de farklı kuşaklara ulaştı. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu; tiyatro ve sinemaya yaptığı kalıcı katkılar, AST ile özdeşleşen öncü çalışmaları ve benzersiz sanatçı duruşu nedeniyle 2025 Sanat Çınarı Ödülü’nü Rutkay Aziz’e verilecek.

‘KİTLE İLETİŞİM ÖDÜLÜ’ SİNEMATEK/SİNEMA EVİ’NE

Türkiye’de sinema kültürünün gelişmesine öncülük eden Türk Sinematek Derneği’nin mirasını yaşatan Sinematek/Sinema Evi, yalnızca bir arşiv değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür merkezi olarak sinemamıza değer katıyor. Kadıköy’deki mekânında düzenlediği film programları, seminerler, söyleşiler ve yayınlarla sinema mirasını koruyor, görünür kılıyor ve yeni kuşaklara aktarıyor. Sinematek/Sinema Evi, sinema kültürünü yaşatan, belleği koruyan ve paylaşan özverili çalışmaları nedeniyle bu yıl Kitle İletişim Ödülü’ne değer görüldü.

‘VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ’ DEMET EVGAR VE SELMAN NACAR’A

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın kuşağının yaratıcı ve öncü sinemacılarına verdiği Vakıf Özel Ödülü, bu yıl oyuncu Demet Evgar ile yönetmen Selman Nacar’a sunulacak.

Tiyatro sahnesinden sinemaya ve televizyona uzanan kariyerinde Demet Evgar, her rolünde yarattığı sahicilik ve derinlikle izleyicilerde güçlü bir etki bırakmış bir oyuncu. 2005’te "Banyo" filmiyle başlayan sinema kariyerinde "Beyza’nın Kadınları', "Güneşi Gördüm', "Yahşi Batı', "Sen Aydınlatırsın Geceyi', "Sofra Sırları', "Topal Şükran’ın Maceraları" gibi ödüllü filmlerde rol aldı. Tiyatro sahnesinde "39. Basamak', "Cimr', "Anna Karenina', "Gece Mevsimi', "Afife" gibi oyunlarla öne çıktı, ekranlarda "1 Kadın 1 Erkek', "Avlu', "Bahar" gibi dizilerle başarısını büyüttü. Kadın oyuncular için ilhâm verici bir örnek oluşturan, çok çeşitli ve sürekli yenilenen üretkenliğiyle Demet Evgar, bu yıl Vakıf Özel Ödülü’ne değer bulundu.

Son yıllarda ulusal ve uluslararası festivallerde dikkat çeken yönetmenlerden Selman Nacar, "İki Şafak Arasında" ve "Tereddüt Çizgisi" filmleriyle kuşağının en yaratıcı yönetmenlerinden biri. Toplumsal meseleleri derinlikli karakter incelemeleriyle buluşturan Selman Nacar, hikâye anlatımındaki özgün yaklaşımı ve başarıyla temsil ettiği yeni sinema diliyle Vakıf Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri, 13 Kasım Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede sahiplerine sunulacak."