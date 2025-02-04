Ankara fokur fokur kaynıyor... Gizli tutulan formül sızdırıldı! Kulislere göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

CHP’de ‘ön seçim’ hazırlığı devam ederken, parti içerisinde yeni bir adaylık formülü geldi. Kulislerde konuşulana göre; Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu'nun ise yardımcı adayı olabileceği belirtiliyor. Yavaş’a Cumhurbaşkanı adaylığı veriliyor ama yetkileri azaltılmış şekilde olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın da eski Başbakanlık yetkilerine yakın olarak seyretmesinin planlandığı aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE ‘ÖN SEÇİM’ SÜRECİ BAŞLADI

CHP lideri Özel, partisinin 28 Ocak'taki grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oy kullanmasıyla yapılacak ön seçimle belirleneceğini açıklamıştı. İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına ilişkin konuşan Özel, 'Mansur Bey de Ekrem Bey de geçen (seçimde) sefer bu testten geçtiler. İkisi de parti vurgusu yaptı. İki aday varsa en doğru kararı partimizle hep birlikte veririz' diye konuştu.

YAVAŞ ADAY BELİRLEME İÇİN ‘ERKEN’ DEDİ

CHP adayını belirleme kararı almıştı, ancak ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu adım için erken olduğunu belirterek, “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız.” dedi.

İmamoğlu'ndan ise 'aday belirleme' ve 'sandık' vurgusu yaparak, "Tek yol erken seçimdir, bu yoldan dönmeyeceğim' dedi.

FORMÜLLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

‘Ön seçim’ öncesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ikili çıkacağı bazı senaryolarında kulislerde konuşulduğu sızmaya başladı. Sözcü yazarı Can Coşkun, CHP'de ulaştığı yetkili isimlerden elde ettiği bilgiyi “Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu'nun ise yardımcı adayı olabileceği yönünde öneriler aldıklarını söyledi. Yavaş'a Cumhurbaşkanı adaylığı veriliyor ama yetkileri azaltılmış haliyle. İmamoğlu'na verilen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın da eski Başbakanlık yetkilerine yakın olarak seyretmesi planlanmış." şeklinde paylaştı.