Etkinlik kapsamında Ankara Garı önünde toplanan grup, saldırıda hayatını kaybedenler için 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı'na kırmızı karanfiller bıraktı.

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu ülkede çatışma olmasın, Orta Doğu kan gölüne dönmesin, barış olsun diye Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen barış sevdalılarına sözümüz olsun, bu katliamlar unutulmayacak. Katliamda yaşamını yitirenlere sözümüz olsun, barış davasını başarıya ulaştırmak için daha fazla mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun da "10 yıldır içtiğimiz suyun, yediğimiz ekmeğin tadı aynı değil. Soluduğumuz hava ciğerimizi yakıyor. Türkiye tarihinin en büyük sivil katliamında kaybettiklerimizi saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından gar önünden Ankara Adliyesi'ne yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis müdahale ederek izin vermedi. Bir süre oturma eylemi yapan grup daha sonra dağıldı.