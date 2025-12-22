Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB ) tarafıından, Gar İstasyonu’ndaki yangın alarmının devreye girmesi ve otomatik anons sisteminin aktif hale gelmesine ilişkin olarak yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Gar İstasyonu’nda yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte otomatik anons sistemimiz aktif hale gelmiş, bu durum kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olmuştur. Olayın ardından detaylı inceleme yapılmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."