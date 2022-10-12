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Ankara Gezi Davası yine ertelendi

Ankara’daki Gezi Davası’nın bugünkü duruşmasında karar çıkması beklenirken mahkeme duruşmayı 1 Aralık’a erteledi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:46
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Ankara Gezi Davası yine ertelendi

Ankara Gezi Davası yine ertelendi
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Toplam 26 sanığın olduğu davada daha önce ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcısının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmişti.

ANKA'da yer alan haberde, Ankara’daki 26 sanıklı Gezi Davası’nda, daha önce ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren savcının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmişti. Davanın duruşması bugün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.  

Celse arasında verilen kararla mahkeme heyetinden iki üyenin değiştiği ve sanıklardan biri hakkında başka bir dosyadan bir açık, iki gizli tanık ifadesinin bu dava dosyasına eklendiği öğrenildi.

DURUŞMA ÜÇ DAKİKA SÜRDÜ
Toplam üç dakika süren bugünkü duruşmada mahkeme heyeti, gelmeyen sanık avukatlarının mazeretlerinin kabulüne ve dosyaya ifadesi eklenen açık tanığın bir sonraki celsede sanıkla yüzleştirilmesine karar vererek duruşmayı 1 Aralık’a erteledi.

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