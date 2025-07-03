Ankara gündemini sarsan Kılıçdaroğlu detayı... Ünlü iş insanı sessizliği bozup merak edileni açıkladı!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisinin satışa çıkarılmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ofisin satışa çıkarıldığı haberlerinin ardından söz konusu ilan yayından kaldırıldı. Ayrıca binanın mülk sahibiyle konuşan Barış Yarkadaş, detayları aktardı. Yarkadaş, mülk sahibinin, “'Ben sayın genel başkana kararımı arz ederken, satış ilanı vereceğimi, satış şartı olarak da ‘Kiracı içinde kalarak devam edecek’ şartı koyacağımı söyledim. Sayın genel başkan ise ‘Bizi düşünerek kendini zora sokma. Senin için hangisi uygun olacaksa o yöntemle sat’ ifadesini kullandı. Keşke o haberleri yapanlar açıp bana perde arkasını sorsaydı” sözlerini aktardı.

İLAN KALDIRILDI

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi görüşmelerini yürüttüğü ofis 43 milyon lira bedelle satışa çıkarılmıştı. Bu gelişme gündemde büyük yer almıştı. Kılıçdaroğlu’nun 38. Olağan Kurultay'da genel başkanlığı kaybetmesinin ardından siyasi temaslarını buradaki ofiste yapıyordu. İlan, gelen tepkilerin ardından kaldırılmıştı. Dairenin satışı, ise “ihtiyaç nedeniyle” gerçekleştiği ortaya çıktı.

MÜLK SAHİBİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü gazeteci Barış Yarkadaş’a mülkün sahibi sessizliğini bozarak konuştu. Yarkadaş, canlı yayında satışa ilişkin şu detayları paylaştı:

"Emin Abi medyadaki haberlere biraz da sitem ederek şöyle konuştu:

'Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullandığı ofisi satışa çıkardığım doğrudur. Ben bu gelişmeyi Sayın Kılıçdaroğlu’na yaklaşık iki ay önce arz ettim. Sebebini de anlattım. Yeni bir iş kurma hazırlığım var. Dolayısıyla yeni bir süreç içindeyim.'

Emin Abi, 'Üzüldüğüm nokta ise şurası…' diyerek devam etti:

'Ben sayın genel başkana kararımı arz ederken, satış ilanı vereceğimi, satış şartı olarak da ‘Kiracı içinde kalarak devam edecek’ şartı koyacağımı söyledim. Sayın genel başkan ise ‘Bizi düşünerek kendini zora sokma. Senin için hangisi uygun olacaksa o yöntemle sat’ ifadesini kullandı. Keşke o haberleri yapanlar açıp bana perde arkasını sorsaydı.

Benim satış planımda ‘Kiracı içinde kalarak’ şartı ve düşüncesi var. Arayanlara da söylüyorum zaten. Bu haberler beni mahçup etti. Ben sanki sayın genel başkanın tahliyesini istiyormuşum gibi bir hava yarattılar. Çok üzüldüm. İşin gerçeğini kamuoyunun bilmesini istiyorum. Kemal Bey bizim için çok kıymetlidir. Bilinmesinde fayda var.'