Ankara gündemini sarsan olay... AYM'den bir siyasi parti için şok karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara gündemini sarsan olay... AYM'den bir siyasi parti için şok karar!

AYM, Saadet Partisi'nin 2023 yılı kesin hesabının hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeni oluşturmadığını belirterek suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Siyasi Parti Mali Denetimi'ne ilişkin kararlar bugün resmi gazetede yayımlandı. AYM, Saadet Partisi'nin 2023 yılı kesin hesabının hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeni oluşturmadığını belirterek Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasın karar verdi.

10 PARTİNİN DENETİMİ İNCELENDİ

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM); Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2016 yılına, Genç Türkiye Partisi, Halkın Sesi Partisi, Doğuş Partisi, Güzel Parti, Hak ve Adalet Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Saadet Partisi, Şahlanış Partisi ve Cumhuriyet Partisi'nin 2023'e ait mali denetimleri incelendi.

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AYM'DEN SAADET PARTİSİ'NE SUÇ DUYURUSU

Resmi gazetede bugün yayınlanan Siyasi Parti Mali Denetimi'ne ilişkin kararlarda AYM, Saadet Partisi'nin 2023 yılı kesin hesabının hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeni oluşturmadığını vurguladı. Yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, hesabın dışında gelir ve gider incelemesi ve araştırmasını engellemeye yönelik eylemler olduğunu belirtti.

CHP'NİN UYGUN OLDUĞU KARAR VERİLDİ

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 2016 yılına ilişkin kesin hesap incelemesinde kanuna uygun olmayan toplam 21 bin 285 lira 75 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verdi. Partinin Hazine'ye irat kaydedilen dışında kalan 2016 yılı gelir ve giderlerinin doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu aktarıldı. Diğer 9 siyasi parti için suç duyurusunda bulunuldu.

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