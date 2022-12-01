151 internet sitesine erişim yasaklandı. Jandarma başvurdu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18-24 Kasım'da icra edilen sanal devriye faaliyetlerinden sonra, 1047 sosyal medya ve internet adresi incelendiği belirtildi.

Yasa dışı bahis oynanmasını sağlayan 107 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 44 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellendi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasından sonra Gölbaşı, Polatlı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık, Çubuk'ta banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve Mamak'ta sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 13 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

(Kaynak: AA)