Ankara İl Seçim Kurulu'ndan CHP kararı

CHP'nin Ankara'daki delegelerinden Şahin Kurt, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacağı duyurulan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na 15 Eylül’de başvurmuştu.

Şahin Kurt başvurusunda, 38. Olağan Kurultay’ın "mutlak butlanla sakatlanmış olması nedeniyle mevcut Genel Başkan ve yönetiminin yok hükmünde bulunması ve bu sebeple herhangi bir karar alma yetkisinin bulunmadığını" savunarak, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın yapılmasına itiraz etti.

Dün Çankaya İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetmişti. İlçe seçim kararında, Özel başkanlığında 5 Eylül günü toplanarak noter onaylı başvuru yaptığı, bu talepte İstanbul il delegelerinin bulunmadığına parmak basmıştı.

Bugün ise Ankara İl Seçim Kurulu itiraza ilişkin kararını açıkladı. Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti.

Ana muhalefetin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın yapılması da böylelikle kesinleşmiş oldu.