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Ankara'da kurtlanan işkembelerin görüntülerine ilişkin açıklama geldi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanıp piyasaya sürüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 20:36
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Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanıp piyasaya sürüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Ankara'da kurtlanan işkembelerin görüntülerine ilişkin açıklama geldi
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Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanıp piyasaya sürüldüğü iddialarıyla ilgili, "Söz konusu olay, 2 Ağustos 2022 tarihinde işletmeye gelen ve bozuk olduğundan şüphelenilen ürünlerle ilgilidir. Bozuk olduğu saptanan ürünler, HACCP prosedürüne uygun olarak fırında yakılarak imha edilmiştir" açıklamasını yaptı.

DHA'nın haberine göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çubuk'ta bir mezbahanenin kurtlanan işkembeleri kimyasallarla yıkayıp yeniden piyasaya sürdüğü iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerin ağustos ayına ait olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Söz konusu olay, 2 Ağustos 2022 tarihinde işletmeye gelen ve bozuk olduğundan şüphelenilen ürünlerle ilgilidir.

Firmanın ihbarı üzerine; derhal sorumlu veteriner hekimi ile Çubuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından tutanak tutulmuştur. Bozuk olduğu saptanan ürünler, HACCP prosedürüne (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)  uygun olarak fırında yakılarak imha edilmiştir. Bu ürünlerin tüketime sunulduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu işletme bugün yerinde inceleme ve denetime tabii tutulmuş olup, herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. İl Müdürlüğümüz sorumlu olduğu alanlarda Ankara genelinde rutin denetimlerini titizlikle sürdürmektedir" denildi.

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