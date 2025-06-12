Ankara ilaçlama çalışmalarını artırdı

Sincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi, havaların ısınmasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sahada ilaçlama yapan ekipler, yaz aylarında ortaya çıkan kenelere karşı yoğun çalışıyor. Park ve yeşil alanlarda muhtemel kene tutunmalarına karşı düzenli tarama ve ilaçlama yapılırken, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler de değerlendiriliyor.

Haşere ve sineklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçmek için 57 mahallede 4 araç ve 4 ekiple ilaçlama yapılıyor. Bu kapsamda ekipler, ilçe genelinde sivrisinek, karasinek, kene ve böcek larvalarının üreme noktaları olan mazgallar, sazlık alanlar, su birikintileri, rögarlar ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeşil alanlarda ayrıca çam biti, yaprak biti gibi halk sağlığı zararlılarına karşı ilaçlamalar devam ediyor.

İlaçlama çalışmalarının etkin bir şekilde devam ettiğini belirten ekipler, vatandaşları çöplerini ağzı açık atmamaları, mutfak atıklarını ve yiyeceklerini açıkta bırakmamaları konusunda da uyarıyor.