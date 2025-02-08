Ankara ile Atina arasındaki 'Eurovision' gerginliği tırmanıyor... Skandal şarkı için harekete geçildi

2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan'ın skandal şarkısı Türkiye’de büyük tepkiye neden oldu. Şarkı için TRT harekete geçti. Şarkının sözde "Pontus Soykırımı"na atıfta bulunduğu belirtilerek, inceleme başlatıldığı duyuruldu. Atina tarafı ise şarkının belirli bir tarihi olayın altını çizmediğini savundu.
TRT’DEN SKANDAL ŞARKI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İsviçre'nin Basel şehrinde yapılacak olan 69. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan'ın, katılacağı şarkı "tarihî göndermeler içerdiği" gerekçesiyle büyük tepki topladı. Klavdia tarafından seslendirilecek "Asteromata" adlı şarkının Türkiye düşmanlığı içerdiği gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine TRT şarkı için inceleme başlattı. İnceleme sonrası TRT, şarkıda şikayete konu olan gerekçelere tespit edildiği taktirde Eurovision'dan sorumlu Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) resmi başvuru yapacak.
ŞARKICI AÇIKLAMA YAPMIŞ
Şarkıcı Klavdia, bir kanalda verdiği röportajda şarkıya ilişkin, "Benim ailem Pontus kökenli, onlar mülteci ve bu yüzden şarkıyla bağ kuruyorum. Büyükannem bana hikayelerini anlattı, ailesinden bahsetti, o dönem nasıl sürgün edilip Sovyetler Birliği'ne gittiklerini aktardı. Ailem orada doğdu, belirli bir yaşa kadar orada büyüdü ve 1991'de Yunanistan'a dönerek burada yeni bir hayata başladı" ifadelerini kullandı.
OLAY OLAN ŞARKI SÖZLERİ…
"Asteromata" sözleri şu şekilde;
“Tatlı annem, benim için ağlama
Siyah giyseler bile
bedenimi parçaladım
Alevler onu yenemez
Ateşin kırlangıçları
Denizler geçse de
Onun için kök salıyorum
Yıldız gözlü küçüğüm
Seni öpmek için dön
Kutsal gözyaşlarında
Silmek için dudaklarım
Yıldız gözlü küçüğüm
Seni yakalama sırası bende
Unutulmuş kanatlarım
zar zor dinlenebiliyorum
Ah yıldızım, hazinem
Tatlı annem, bana ağlama
Hayatım bir tekne
Kim geri dönüş arıyor
Elbisemi havalandır
Yıldız gözlü küçüğüm
Seni yakalama sırası bende
Unutulmuş kanatlarım
zar zor dinlenebiliyorum
Ah yıldızım, hazinem
Ah yıldızım, hazinem
yıldızım”