Ankara ile Atina arasındaki 'Eurovision' gerginliği tırmanıyor... Skandal şarkı için harekete geçildi

2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan'ın skandal şarkısı Türkiye’de büyük tepkiye neden oldu. Şarkı için TRT harekete geçti. Şarkının sözde "Pontus Soykırımı"na atıfta bulunduğu belirtilerek, inceleme başlatıldığı duyuruldu. Atina tarafı ise şarkının belirli bir tarihi olayın altını çizmediğini savundu.

TRT’DEN SKANDAL ŞARKI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsviçre'nin Basel şehrinde yapılacak olan 69. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan'ın, katılacağı şarkı "tarihî göndermeler içerdiği" gerekçesiyle büyük tepki topladı. Klavdia tarafından seslendirilecek "Asteromata" adlı şarkının Türkiye düşmanlığı içerdiği gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine TRT şarkı için inceleme başlattı. İnceleme sonrası TRT, şarkıda şikayete konu olan gerekçelere tespit edildiği taktirde Eurovision'dan sorumlu Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) resmi başvuru yapacak.

ŞARKICI AÇIKLAMA YAPMIŞ

Şarkıcı Klavdia, bir kanalda verdiği röportajda şarkıya ilişkin, "Benim ailem Pontus kökenli, onlar mülteci ve bu yüzden şarkıyla bağ kuruyorum. Büyükannem bana hikayelerini anlattı, ailesinden bahsetti, o dönem nasıl sürgün edilip Sovyetler Birliği'ne gittiklerini aktardı. Ailem orada doğdu, belirli bir yaşa kadar orada büyüdü ve 1991'de Yunanistan'a dönerek burada yeni bir hayata başladı" ifadelerini kullandı.

OLAY OLAN ŞARKI SÖZLERİ…

"Asteromata" sözleri şu şekilde;

“Tatlı annem, benim için ağlama

Siyah giyseler bile

bedenimi parçaladım

Alevler onu yenemez

Ateşin kırlangıçları

Denizler geçse de

Onun için kök salıyorum

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni öpmek için dön

Kutsal gözyaşlarında

Silmek için dudaklarım

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni yakalama sırası bende

Unutulmuş kanatlarım

zar zor dinlenebiliyorum

Ah yıldızım, hazinem

Tatlı annem, bana ağlama

Hayatım bir tekne

Kim geri dönüş arıyor

Elbisemi havalandır

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni yakalama sırası bende

Unutulmuş kanatlarım

zar zor dinlenebiliyorum

Ah yıldızım, hazinem

Ah yıldızım, hazinem

yıldızım”