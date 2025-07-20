Ankara-İstanbul yolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara-İstanbul yolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ankara’dan İstanbul yönüne seyir halinde bulunan bir otomobil aynı yönde seyir halinde bulunan patates yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil bariyerlerde durdu. Feci kazada Romanya uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul yönünde ilerleyen CT 53 MNT Romanya plakalı otomobil, aynı yönde giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen patates yüklü kamyona, ardından da bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobildeki Romanya uyruklu Ecaterina C., Tulian C., David Gabriel C., Teodora C. ve Renas I. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından 3 şeritli yolda 2 şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması sonrası yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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