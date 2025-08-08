Ankara kar maskeli hırsız güpegündüz motosiklet çaldı

Kaynak: İHA
Ankara kar maskeli hırsız güpegündüz motosiklet çaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kar maskeli bir kişi park halinde kilitli duran motosikleti çaldı.


Edinilen bilgilere göre, olay, saat 06.50 sıralarında Çankaya ilçesinin Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Olay yerine yaya olarak gelen hırsız, otoparkta kilitli şekilde duran 06 FN 8976 plakalı motosikletin kilidini bir süre uğraştıktan sonra açıp motosikleti çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. İşe gidip gelirken kullandığı motosikletini otoparkta göremeyen motosiklet sahibi Mehmet Arıkan, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra motorunun çalındığını anladı. Arıkan durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
TEM'de 5 araç birbirine girdi
TEM'de 5 araç birbirine girdi
NASA yaşamın sonu için tarih verdi! Oksijeni beklenenden erken tükenecek
NASA yaşamın sonu için tarih verdi! Oksijeni beklenenden erken tükenecek
CHP'de toplu istifa depremi!
CHP'de toplu istifa depremi!
Gaziantep FK - Galatasaray maçına damga vuran karar
Gaziantep FK - Galatasaray maçına damga vuran karar
Bingöl’de girdiği baraj gölünde boğuldu
Bingöl’de girdiği baraj gölünde boğuldu