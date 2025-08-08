Ankara kar maskeli hırsız güpegündüz motosiklet çaldı



Edinilen bilgilere göre, olay, saat 06.50 sıralarında Çankaya ilçesinin Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Olay yerine yaya olarak gelen hırsız, otoparkta kilitli şekilde duran 06 FN 8976 plakalı motosikletin kilidini bir süre uğraştıktan sonra açıp motosikleti çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. İşe gidip gelirken kullandığı motosikletini otoparkta göremeyen motosiklet sahibi Mehmet Arıkan, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra motorunun çalındığını anladı. Arıkan durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.