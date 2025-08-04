Ankara karıştı! Spor Toto'da kriz

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın, “usulsüzlük” tespit ettiği gerekçesiyle bir başbayiinin sözleşmesini feshetmesi sektörde büyük yankı uyandırdı.

5 BİN BAYİDE SİSTEM KİLİTLENDİ

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre; bu karar sonrası yaklaşık 5 bin sabit bayide makinalar kilitlendi ve kupon oynanamaz hale geldi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN ŞİRKET: DOKA A.Ş.

Tahir Kum’un gündeme taşıdığı başbayii krizinde söz konusu şirketin Doka A.Ş. olduğu öğrenildi. Eylül 2020’de kurulan Doka, o dönem Gençlik ve Spor Bakanı olan Mehmet Kasapoğlu ile dönemin Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından ihalesiz biçimde başbayilik ruhsatı verilerek yetkilendirilmişti.

“KRAL ORAN” UYGULAMASI BAŞLATMIŞTI

“Kral Oran” adı altında yasa dışı bahis sitelerine yakın oranları bayilere uygulatmaya başlayan Doka, aynı zamanda çeşitli imtiyazlarla da kısa sürede gelirini hızla artırdı.

Şirket, sabit bayiler üzerinden oynanan her oyun sonrası Spor Toto Teşkilatı’ndan komisyon aldı.

SPOR TOTO ZARARA UĞRATTI

Tahminlere göre Doka, kuruluşundan bu yana yaklaşık 4 milyar TL gelir elde etti. Türkiye genelindeki yaklaşık 5 bin sabit bayinin başbayiliğini yürüten şirketin, aldığı yüksek komisyonlar nedeniyle Spor Toto Teşkilatı’nın sabit bayilerden elde ettiği hasılattan zarar ettiği belirtiliyor.