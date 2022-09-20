Ankara Keçiören'de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ankara İl, Keçiören İlçe, 30789 Ada, 5 Parsel, Yayla Mahalle/köy, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi Raporuna Göre; Borca Konu Taşınmazın Bulunduğu Ana Binanın Bulunduğu Bölge, Tüm Belediye Hizmetlerinden Yararlanmakta Olduğu, Bağcılar Caddesine 150 M. Yalçınkaya Camiine 130 M. Era Göz Hastalıkları Merkezine 380 M. Osman Ercüment Köşe Parkına 180 M. Kardeşler Cumhuriyet Ortaokuluna 480 M. Ayvalı Pazar Yerine 500 M. Mesafede Olduğu, Bölgenin Konut Yapılarının Yoğunlukta Olduğu, Bina Ayrık Nizam Betonarme Karkas Tarzda İnşa Edildiği, 2 Bodrum + Zemin + 3 Normal Kat Olmak Üzere Toplam 5 Kattan Müteşekkil Olduğu belirlenmiştir.

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