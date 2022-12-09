Ankara Keçiören’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Ankara İl, Keçiören İlçe, Şevkat Mahallesi, 4878 Ada, 22 Parsel, 2.Kat, 3 nolu Bağımsız Bölüm satılacaktır. Taşınmaz yaklaşık 33 yıllık yapıdır. Binada mesken nitelikli 6, depolu dükkan nitelikli 6 olmak üzere toplam 12 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Asansör bulunmamaktadır. Güney-doğu cephelidir. Faydalı net alanı 106 m2 olarak tespit edilmiştir. Balkonlar dahil net alanı 115 m2 olarak tespit edilmiştir. Brüt alanı 131 m2 olarak tespit edilmiştir. Antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.3+1 mimari formdadır.2 odası salon bağımlıdır. Isıtma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz kiracı tarafından güzellik salonu olarak kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.