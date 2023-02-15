Ankara Keçiören’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara İl, Keçiören İlçe, KÖŞK Mahalle/Köy, 30632 Ada, 12 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm -Bina; bodrum + zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır.Bina; 5 katlı, 15 bağımsız bölüm içermektedir.Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Binada asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz mesken nitelikli olup, ana yapının 1.katında yer almaktadır.Taşınmaz güney ve doğu olmak üzere iki cepheli olup, taşınmaz bina girişine göre sağ cephede yer almaktadır.Taşınmazın Bodrum katta 5m² eklenti(kömürlük) alanı bulunmaktadır.Taşınmaz projesine göre; 84 m² net, 108 m² brüt kullanım alanına sahiptir. .Taşınmaz mahalline göre; 88 m² net, 108 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Isınma doğalgaz yakıtlı kombi sistemi ile sağlanmaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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