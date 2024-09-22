Ankara Keçiörengücü: 2 - Iğdırspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdırspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇIN SICAK ANLARI
20. dakikada Halil Can'ın pasında sol kanatta topla buluşan Ali ceza sahası içine hareketlendi. Ali'nin son çizgiden ortasında kale önünde Diouf kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
42. dakikada sol kanatta topu alan Camara'nın ortasında arka direkte topa yükselen Diouf kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil Can'ın vuruşunda kaleci Furkan soluna yatarak meşin yuvarlağı çıkardı. Furkan'ın kale önünde çıkardığı topu alan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
68. dakikada Halil Can'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Dembele ceza sahası içinden yaptığı vuruşunda kaleci Furkan meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mahmut Gülle, Arif Dilmeç
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Şengül, Caulker, Orhan Nahırcı, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 75), Erkam Develi, Uğur Kaan Yıldız, Halil Can Ayan (Oğuzhan Çalışkan dk. 87), Rroca (Recep Taşbakır dk. 75), Camara (Traore dk. 63), Diouf (Dembele dk. 63)
Yedekler: Emre Satılmış, Abazaj, Görkem Bitin, Oğuzhan Ayaydın, Togui
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Iğdırspor: Furkan Köse, Berkan Keskin (Burak Altıparmak dk. 46), Burak Bekaroğlu (Mert Çölgeçen dk. 61), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Halil İbrahim Sönmez dk. 61), Lico, Guima (Eysseric dk. 46), Ahmet Engin (Thuram dk. 7), Silva, Burak Çoban, Aleksic
Yedekler: Alp Arda, Alperen Selvi, Ömer Şişmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Niemann
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Diouf (dk. 20, dk. 42) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü), Thuram, Eysseric (Iğdırspor)