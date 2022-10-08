Ankara'da kazanan çıkmadı

Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikte noktalandı..

Konuk ekip adına perdeyi 43. dakikada Gökhan Alsan açtı. Ev sahibinde Batuhan Yayıkcı, 72'de skoru tayin eden golün altına imza attı.

Bu sonuçla 15 puana ulaşan Ankara Keçiörengücü, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

12 puanlı ve bir maçı eksik Boluspor ise 5. sırada kaldı.