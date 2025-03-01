Ankara Keçiörengücü İstanbul'dan üç puanla dönüyor

Trendyol 1. Lig’in 27 hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf Ankara Keçiörengücü oldu.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
20. dakikada sol kanattan gelişen atakta Del Valle pasını ceza sahası içindeki Emeka Eze'ye aktardı. Eze'nin bekletmeden geriye pasında Bekir Karadeniz gelişine vururken, top uzak köşeden az farkla dışarı gitti.
49. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eduart Rroca'nın direkt kaleye şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
61. dakikada Nuno Sequiera'dan topu kapan Ezeh, pasını ceza sahası içine koşu yapan Diouf'a aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda Berkay yatarak topu engelledi.
66. dakikada Camara'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mame Diouf'un kafayı vuruşunda, kaleci Emre sağına gelen topu uzanarak oyun alanına çeldi.
74. dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Camara hızla ceza sahasına koşu yaptı. Camara'nın arka direğe yerden ortasında Ezeh tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
80. dakikada sol kanatta Ezeh, Rroca ile paslaşarak ceza sahası içinde topla buluştu. Ezeh'in topu düzeltip plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.