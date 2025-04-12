Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor'u evine eli boş gönderdi

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
31. dakikada Ezeh sol taraftan son çizgiye inip pasını Diouf’a aktardı. Diouf’un topun gelişine yaptığı sert şutta kaleci İsa meşin yuvarlağı çeldi.
41. dakikada sol kanattan kaleciye geri pası önünde bulan Dembele, ceza sahasına topla girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
65. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rroca’nın sert vuruşunda kaleci İsa, topu oyun alanına çeldi. Seken topu takip eden Dembele’nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
81. dakikada ceza yayı önünden Rroca’nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Rroca daha sonra topu sol tarafında bulunan Ezeh’e aktarırken, bu oyuncunun kale önüne sert ortasında Arda Hilmi Şengül, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
83. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Marcos Silva, son çizgiden pasını ceza sahası içine aktardı. Topla buluşan Dembele'nin penaltı noktası üzerinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2