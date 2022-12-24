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Kritik maç öncesi Başkent ekibini sarsan istifa

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörü Taner Taşkın, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 19:23
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Ankara Keçiörengücü'nde Eyüpspor maçı öncesi flaş istifa

Kritik maç öncesi Başkent ekibini sarsan istifa
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Taner Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü'ne sıkıntılı bir dönemde geldiğini anımsatarak, "Keçiörengücü ile iyi bir enerji yakaladık. Bu sezonda oluşturduğumuz kaliteli ve karakterli oyuncu topluluğu ile ligde ikinci sırada yer alan bir takım ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Geldiği nokta itibarıyla geçen sezonki enerji ve heyecanının kaybettiğini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Ankara Keçiörengücü ile yollarımızı ayırma kararı aldım. Bu süreçte kimseye bir kırgınlığım yok. İstifa etmem tamamen kendi kişisel kararımdır. Bana ilk günden itibaren desteğini hiç esirgemeyen başkanımız başkan Sedat Tahiroğlu ve yönetimine, sportif direktörümüze, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ankara Keçiörengücü Futbol Kulübüne ligin kalan haftalarında başarılar dilerim."

Ankara Keçiörengücü Kulübünden yapılan açıklamada ise "Teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı görüşme sonrası yollarımız ayrılmıştır. Takımımızın başarısı için büyük emek sarf eden ve geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirmemizde büyük katkısı olan Taşkın'a ve ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." görüşlerine yer verildi.

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