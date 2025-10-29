Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak'la anlaşma sağladı.
Ankara temsilcisinden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Başkent ekibi, 26 Ekim günü Sedat Ağçay ile yollarını ayırmıştı. Keçiörengücü 11. haftanın geride kaldığı ligde 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 11 puan toplayan Keçiörengücü, 15. sırada bulunuyor.