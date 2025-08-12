Ankara Kiev hattında sıcak temas!

Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alınırken; Erdoğan'ın, "Türkiye’nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını" belirtti.

İletişim Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını belirtti. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti."