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11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

14 Mayıs seçimleri öncesinde Mart ayının son seçim anketi sonuçları geldi. TekAr Şirketi tarafından 11 ilde gerçekleştirilen seçim anketinde siyasi partilerin oy oranları belli oldu. Bir parti baraj altında kalıyor.

Galeri Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:49
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11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 2023 seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala, anket şirketleri peş peşe sonuçları açıklamaya başladı. 

2/12
11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

Son olarak TekAr Anket şirketi 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

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11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

Toplam 5 bin 170 kişinin katıldığı ankette 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusu soruldu.

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11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre partilerin son oy oranları şöyle

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11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

AKP: Yüzde 33,9
CHP: Yüzde 27,4
 

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11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

İYİ Parti: Yüzde 13,5
HDP: Yüzde 9,8
 

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11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

MHP: Yüzde 5,6
Memleket Partisi: Yüzde 1,6
 

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11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

DEVA: Yüzde 1,5
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,4
 

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11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4
Zafer Partisi: Yüzde 1,2
 

10/12
11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

TİP: Yüzde 1,1
Gelecek Partisi: Yüzde 0,5
 

11/12
11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

Saadet Partisi: Yüzde 0,4
Diğer: Yüzde 0,7
 

12/12
11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor

Ankette yer verilen siyasi partilerden Millet İttifakını oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranı: 43.3 olurken, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP, MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise 40.9'da kaldı.

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