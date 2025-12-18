Gazeteci Mustafa Balbay, Meltem TV canlı yayınında dikkat çelen kulis bilgisini paylaştı.

"İÇİ BOŞ BİR KULİS BİLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Balbay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ve yerine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın getirileceğini öne sürdü.

Balbay yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Yaşananlarla birlikte içi boş bir kulis bilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Erdoğan'ın Hakan Fidan yerine İbrahim Kalın'ı Dışişleri Bakanı yaparak, şu anda MİT Başkanlığı yapan Kalın'ın MİT Başkanlığı gücünü de alıp Dışişleri Bakanlığı'nı da yürüterek Fidan'ın buradan alınması ve negatif enerjiyi azaltacağı konuşuluyor.

Çok konuşuluyor. Erdoğan'ın da yapmışken tam yapmak üzere bir çaba içerisinde olduğu söyleniyor. Bakanların hiçbiri rahat değil. Bu da bir yönetim biçimi. Yoksa zaten bir bakanlık, bir bakıma sekreterya.”