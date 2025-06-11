Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu kararıyla çalkalanıyor! Yandaş kalem konuşmayı sızdırdı… Bakanlar bile tahmin etmiyordu…

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Yeni Şafak’ın hedefinde olan Mehmet Şimşek’e destek çıktı. Selvi, kabine toplantısında ek yatırım ya da zam talebinde bulunan bakanlara Erdoğan, “Bu yıl Mehmet’i sıkıştırmayın. 2026 yılı refah yılı olacak” diyerek geri çevirdiğini paylaştı.

YENİ ŞAFAK ŞİMŞEK’İ TOPA TUTMUŞTU

Yandaş gazete Yeni Şafak 26 Mayıs’ta birinci sayfasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan yazı paylaşmıştı. Erdoğan ve AKP iktidarının en sıkı destekçilerinden olan Yeni Şafak gazetesinin manşetinde iri harflerle “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı”, “Üretim düştü, sanayi duruyor”, “Şirket iflasları katlandı” gibi muhalif bir gazete gibi iktidarın ekonomi politikasını eleştirmesi dikkat çekmişti. Yeni Şafak son yaptığı manşette ise ekonomist yerine geçerek Şimşek’e ‘gümrük vergisini artır’ tavsiyesi vermişti.

SELVİ’DEN ŞİMŞEK’E DESTEK GELDİ

Mehmet Şimşek’e ise yandaş kalem Abdulkadir Selvi’den destek geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomide refah için 2026 yılını işaret ettiğini hatırlatan Selvi, Şimşek için, “Mehmet Şimşek güvenilir bir isim. Göreve geldiği günden bu yana en ufak bir taviz vermeden sıkı bir enflasyonla mücadele programı yürütüyor” diyerek destek çıktı.

ERDOĞAN’DAN PARA İSTEYEN BAKANLARA: BU YIL MEHMET’İ SIKIŞTIRMAYIN

Ayrıca Selvi, kabine toplantısında dikkat çeken bir konuşmayı da paylaştı. Erdoğan’a bakanlardan ek yatırım ve zam talebinin geldiğini söyleyen Selvi, bu isteğin Şimşek nedeniyle geri çevrildiğini aktardı. Selvi, “Zaten, Kabine toplantılarında ek yatırım ya da zam talebinde bulunan bakanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl Mehmet’i sıkıştırmayın. 2026 yılı refah yılı olacak” diyormuş” dedi.