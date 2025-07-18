Ankara kulisleri hareketli: Kabine’de değişim kapıda! Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Kulislerde konuşulanlara göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın görevden alınabileceği iddia edilirken kabineye katılması muhtemel isimler arasında Berat Albayrak, Mehdi Eker ve Efkan Ala yer alıyor. Mehdi Eker’in özellikle DEM Parti tabanına yakınlığı nedeniyle Güneydoğu’daki siyasi dengelerde rol oynayabileceği vurgulanırken, Efkan Ala’nın İçişleri Bakanlığı için adı geçiyor. Milli Eğitim ve Kültür-Turizm Bakanlıklarında da eleştiri oklarının hedefinde olan isimlerin değişebileceği söylentisi kulislerde dolaşıyor.

Gazeteci Fikret Bila, kabine değişikliği beklentisinin son dönemde daha da yoğunlaştığını belirterek edindiği bilgilerin henüz doğrulanmadığını ve tamamen kulislerde konuşulan iddialar olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Bir süredir kabinede bir değişiklik konuşuluyor. Bundan önceki kabine toplantısından sonra da bu konuşulmuş, akşam değişiklik olacak diye ama olmamıştı. Bugün de çok yoğun bir şekilde konuşuldu. Bunların kulis bilgisi olduğunu vurgulayarak kulislerdeki bilgileri aktarayım.

Kabinede değişecek isimler arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın değişebileceği söyleniyor. Buna karşılık kabineye girebilecek isimler olarak da Berat Albayrak’ın ismi dolaştırılıyor. Belki Enerji Bakanı olabilir gibi bir söylenti var. Yine Güneydoğu'dan Mehdi Eker'in yeniden kabineye girebileceği söyleniyor. Mehdi Eker DEM Parti tabanına da yakın bir isim olarak biliniyor. Belki bu yeni süreçle bağlantılı olabilir deniliyor. Bir de yine eski bakanlardan Efgan Ala'nın da kabineye girebileceği, İçişleri Bakanı’nın da değişebileceği şeklinde söylentiler var.

Mesela yeni tartışma Milli Eğitim Bakanı çok yıprandı, çok eleştirdi, çok yanlış yaptı. O da gidebilir mi? Kültür Turizm Bakanı Kartalkaya faciası sebebiyle değiştirilebilir mi gibi söylentiler geçen kabine toplantı sırasında da dile getirilmişti. Ama bunlar vurguladığım gibi tamamen kuliste dolaştırılan bilgiler kesinleşmiş bir durum ortada yok.