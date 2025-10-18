Gazeteci Özlem Gürses, DEVA Partisi lideri Ali Babacan hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Gürses, Babacan’a AK Parti’den ekonomi yönetiminin başına geçmesi için ciddi bir teklif götürüldüğünü ve Babacan’ın bu teklifi değerlendirdiği, ancak dönüş için sadece Hazine Bakanlığı’nı değil, Adalet Bakanlığı’nı da şart koştuğu bilgisinin kulislerde dolaştığını iddia etti.

Gürses, Babacan’ın “Biri diğerinden azade değil; biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten” dediğini de aktararak şöyle konuştu:

DEVA Partisi'nin kurucu genel başkanı Ali Babacan için deniliyor ki Ali Babacan AK Parti'den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı ve kendisi bunu düşünüyor. Normalde Babacan'a sormam lazım tabii ki bu soruyu. Soracağım da zaten ama ya benim duyduğum kulislerde konuşulan Babacan sadece Hazine Bakanlığı'nı değil Adalet Bakanlığı’nı da istemiş, “Dönersem bu şekilde geri dönerim. Çünkü biri diğerinden azade değil ve biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten” demiş. Döner mi dönmez mi kendisi bilir ve Babacan açısından ayrı bir konudur. Ama demek ki ekonomide bir arayış var gibi hissediyorum.