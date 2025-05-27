Ankara kulisleri kaynıyor! Yerlikaya'nın sessizliği dikkat çekti: Kabine değişikliği kapıda mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından siber suçlarla mücadele kapsamındaki tutuklamalarla ilgili bir paylaşım yaptı.

16 ilde düzenlenen operasyonlarda 74 tutuklama gerçekleştiğini kaydeden Yerlikaya, genel operasyonlar kapsamında el konulan mal varlıklarını açıklarken ise 'kabine' vurgusu yaptı.

Yerlikaya şu ifadeyi kullandı:

"Bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 Milyar 603 Milyon TL’lik mal varlığına da el kondu."

KABİNE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yerlikaya'nın yakın zamandaki paylaşımlarında 'kabine' ifadesini kullanmadığı görüldü.

Siyaset kulislerine kabine değişikliğinin kurban bayramından sonra yapılacağı iddiası yansımıştı. Kabinedeki 8 bakanın değişeceği iddiası bir süredir tartışılıyordu.