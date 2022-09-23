Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

Gazete Duvar'ın haberine göre, PİAR Araştırma 15-18 Eylül tarihleri arasında 'Türkiye Siyaset Gündemi' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye genelinde 26 ilde, 2.608 katılımcı ile yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan araştırmada, katılımcılara seçim olması halinde kime oy verecekleri soruldu.
Araştırma sonuçlarına göre AKP'nin oylarının yüzde 29,1 olduğu görüldü.
CHP'nin oyları ise yüzde 28,1 oldu.
İYİ Parti yüzde 11,2'de kaldı.
HDP yüzde 10,6 oy aldı.
MHP'nin oyları bu ankette yüzde 8,6 oldu.
Zafer Partisi oy oranı yüzde 3.5 olarak kaydedildi.
Diğer partilerin oy oranları şöyle
DEVA Partisi yüzde 1,9
BTP yüzde 1,8
YRP yüzde 1,4
Gelecek Partisi yüzde 1,1
SP yüzde 0,9
TİP yüzde 0,8
Diğer yüzde 1