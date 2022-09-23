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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 29,1 olarak açıklanırken, CHP'nin oy oranı yüzde 28,1 oldu.

Galeri Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 09:42
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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

Gazete Duvar'ın haberine göre, PİAR Araştırma 15-18 Eylül tarihleri arasında 'Türkiye Siyaset Gündemi' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

Türkiye genelinde 26 ilde, 2.608 katılımcı ile yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan araştırmada, katılımcılara seçim olması halinde kime oy verecekleri soruldu.

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

Araştırma sonuçlarına göre AKP'nin oylarının yüzde 29,1 olduğu görüldü. 

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

CHP'nin oyları ise yüzde 28,1 oldu.

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

İYİ Parti yüzde 11,2'de kaldı.

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

HDP yüzde 10,6 oy aldı.

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

MHP'nin oyları bu ankette yüzde 8,6 oldu.

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

Zafer Partisi oy oranı yüzde 3.5 olarak kaydedildi. 

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

Diğer partilerin oy oranları şöyle

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

DEVA Partisi yüzde 1,9

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

BTP yüzde 1,8

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

YRP yüzde 1,4

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

Gelecek Partisi yüzde 1,1

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

SP yüzde 0,9

15/17
Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

TİP yüzde 0,8

16/17
Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

Diğer yüzde 1

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Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor

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