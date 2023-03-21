Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yaklaşırken, araştırma şirketleri yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.