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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, Şubat ayında yapılan seçim anketlerinin ortalaması alındı. AKP birinci parti olurken, oy oranındaki düşüş dikkat çekti. Millet İttifakı 41.9, Cumhur İttifakı 41.2 oy alıyor.

Galeri Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 08:28
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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yaklaşırken, araştırma şirketleri yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Ocak ayında yapılan 11 genel seçim anketinin ortalamasına göre AKP'nin yüzde 34.8 oy aldığı görülmüştü.

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Şubat ayında ise AKP'nin oy oranında düşüş görüldü. 

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Şubat ayı içerisinde yapılan 7 farklı araştırmanın ortalaması alındığında, ilk sırada yüzde 34.2 ile AKP yer alıyor. 

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

İkinci sırada ise yüzde 25.3 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bulunuyor. 

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13.4 olarak belirlenmiştir.

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Sıralamada dördüncü sırayı yüzde 10.3 oy oranıyla HDP alırken, beşinci sıraya yüzde 6.9 oy oranıyla MHP yerleşti. 

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Listenin devamında ise Zafer Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi sırasıyla yer alıyorlar.

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Zafer Partisi: 1.6

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Memleket Partisi: 1.5

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Yeniden Refah Partisi: 1.3

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

DEVA Partisi: 1.3

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Gelecek Partisi: 1.0

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Saadet Partisi: 0.8

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Partilerin toplam oyları ittifakları şu şekilde sıraladı:

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Millet İttifakı: CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi: 41.9

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Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket

Cumhur İttifakı: AKP ve MHP: 41.2 

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