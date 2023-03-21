Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, Şubat ayında yapılan seçim anketlerinin ortalaması alındı. AKP birinci parti olurken, oy oranındaki düşüş dikkat çekti. Millet İttifakı 41.9, Cumhur İttifakı 41.2 oy alıyor.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yaklaşırken, araştırma şirketleri yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
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Ocak ayında yapılan 11 genel seçim anketinin ortalamasına göre AKP'nin yüzde 34.8 oy aldığı görülmüştü.
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Şubat ayında ise AKP'nin oy oranında düşüş görüldü.
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Şubat ayı içerisinde yapılan 7 farklı araştırmanın ortalaması alındığında, ilk sırada yüzde 34.2 ile AKP yer alıyor.
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İkinci sırada ise yüzde 25.3 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bulunuyor.
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Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13.4 olarak belirlenmiştir.
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Sıralamada dördüncü sırayı yüzde 10.3 oy oranıyla HDP alırken, beşinci sıraya yüzde 6.9 oy oranıyla MHP yerleşti.
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Listenin devamında ise Zafer Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi sırasıyla yer alıyorlar.
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Zafer Partisi: 1.6
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Memleket Partisi: 1.5
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Yeniden Refah Partisi: 1.3
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DEVA Partisi: 1.3
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Gelecek Partisi: 1.0
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Saadet Partisi: 0.8
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Partilerin toplam oyları ittifakları şu şekilde sıraladı:
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Millet İttifakı: CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi: 41.9