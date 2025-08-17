Ankara kulislerini karıştıran iddia: Erdoğan’dan Bahçeli'ye yeni görev

Ankara kulislerinde hükümetin Alevi açılımı hazırlığı konuşuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 29 Ekim’de Hacı Bektaş Külliyesi’nin açılışında Alevi açılımına dair mesaj vereceği iddia edildi. Bu iddiaları değerlendiren usta gazeteci Sabahattin Önkibar, “Bahçeli'nin Alevi açılımı olayı yine saray ve devlet projesidir” dedi.

Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

Devlet Bahçeli'nin Alevi açılımı yapma kararı alması ve Feti Yıldız'ın da anayasadaki üç maddeye kırmızı çizgimiz demesi dün çok konuşuldu. Bahçeli'nin Alevi açılımı olayı yine saray ve devlet projesidir. AKP yaparsa tutmayacağı ve etkili olmayacağı bilindiğinden PKK ve Apo olayı misali bu konuda da MHP ile lideri kullanılacak. Devlet Bahçeli her ne kadar iktidarı destekliyorsa da fiili olarak iktidarın içinde değil. Halbuki Aleviler için yapılacak bir açılımda yürütmeyi elde tutmak lazım. Yürütme yani hükümetse AKP'dir ve Devlet Bahçeli'nin kendi başına açılım yapması mümkün değildir. Böyle bir şey uzaktan gazel okumak olur. MHP Genel Başkanı onu yapmayacağına göre belli iktidarla onun arzusuyla ortak hareket ediyor. Saray ne isterse Bahçeli onu yapmaya devam ediyor. Dahası Bahçeli'nin asla Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacağının da belgesidir. Çünkü bu tür bir amacı olan biri Alevi açılımı ya da başka bir şey demez. Belli Saray ve Bahçeli Alevi açılımıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne çelme takmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da CHP'nin başına tayin ederek ya da ayrı parti kurdurarak kullanmaya çalışacak.

AKP KENDİNİ ALTERNATİFSİZ GÖSTERME PEŞİNDE

Çok açık AKP, “Ben iyi değilim fakat tek alternatifim olan CHP de benden kötü” demeye ortam hazırlıyor. İktidar tek kurtuluş olarak kendini siyasi alternatifsiz gösterme peşinde ve bu gerçeklikten hareketle Cumhuriyet Halk Partisi MHP'den erken seçim gibi şeyler ummamalı zira onlarınki ölümüne bir birliktelik. Feti Yıldız'ın dünkü anayasanın ilk dört maddesini ve Türklüğü Türkçeyi koruyacağız açıklamasıysa MHP'de başlayan büyük kanamayı durdurma adınadır. Sarayın bütün anketlerinde MHP %7 yani baraj altı görünüyor ve buna karşı bu tür açıklamalarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Kısa süre önce yeni bir milli kimlik inşa edeceğiz diyen Devlet Bahçeli değil miydi? Hem bu açıklamayı yapıp hem de kırmızı çizgilerimiz var demek böyle bir şey inandırıcı olabilir mi?