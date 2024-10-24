Ankara kulislerini karıştıran sözler… ‘Milliyetçilerin kafasını yaktılar, neye inanacağımızı şaşırdık’

Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Öcalan için Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" diyerek çağrıda bulunmuştu. Bahçeli’nin bu çağrı ise büyük tepkilere neden oldu. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP içerisinde Bahçeli’nin söylemine ilişkin, “MHP kendine yeni bir vasi bulsa iyi olur. Milliyetçilerin kafasını yaktılar, neye inanacağımızı şaşırdık” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında Öcalan çağrısında bulunması dikkat çekmişti. Bahçeli, toplantıda yaptığı konuşmada "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" demişti.

KULİSLERDEKİ ÜÇ YORUMU AÇIKLADI

Bahçeli’nin Öcalan çağrısı ise pek çok isim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Hatta bazı kişilerin MHP’deki üyeliklerini iptal ettikleri görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Öcalan, çağrısı sonrasında AKP tarafında neler konuşulduğunu Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan köşe yazısında kaleme aldı.

Babacan, kulislerdeki yorumların üç başlıkta toplanabileceğini belirtirken, şu şekilde sıraladı:

“1-Türkiye yeni Ortadoğu planını gördü ve buna göre pozisyon geliştiriyor.

2-Çözüm süreci gibi zamana yayılan bir mekanizma her zaman sabote edilebilir, farklı yol izlemek gerekir.

3-Sorunu Öcalan üzerinden planlamanın başka bir amacı var. Selahattin Demirtaş, DEM yönetimi ve Kandil tek bir noktada birleşemez, ölü doğar.”

“BİZ MİLLİYETÇİLERİN KAFASINI YAKTILAR, NEYE İNANACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK”

AKP’de parti içinde Bahçeli’nin söylemlerine ilişkin geçmişteki tavırları nedeniyle bunun olumsuz bir yöne everileceğine inananların olduğunu Babacan aktardı. Babacan, parti içinde, “MHP kendine yeni bir vasi bulsa iyi olur. Biz milliyetçilerin kafasını yaktılar, neye inanacağımızı şaşırdık.” şeklinde değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.