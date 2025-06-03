Ankara kulislerini sallayan AKP iddiası! O isim geri mi dönüyor?

Sözcü yazarı Can Coşkun, AKP koridorlarında, yaklaşan kabine değişikliği öncesi bir saflaşmanın söz konusu olduğunu öne sürdü. Coşkun, aldığı kulis bilgisine göre partinin ekonomi kurmayı Nihat Zeybekci'nin kabineye dönüşünü bekleyenlerin az olmadığını ifade etti.

Coşkun, aldığı kulis bilgisinde şunları söyledi,

"İstanbul operasyonları olarak tarihe geçen 19 Mart dönemi, hâlâ ortaya koyduğu tahribat ile birlikte ölçülmeye çalışılıyor. Bunu da en çok iktidar sözcüleri yapıyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ekonomiye yönelik etkileri iktidarda görüş ayrılıklarına neden olmuş gibi...

AK Parti’nin ekonomi kurmayı olan Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, 19 Mart için 'Ekonomiye zarar vermedi demek söz konusu olamaz' ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise 'Ekonomiye başlı başına bir etki etmedi' dedi.

Neden hiç zorunda değilken bu tartışma yapılıyor? İktidar sözcüleri pekala bu soruları es geçebilir ve/veya Yılmaz gibi 'etkisiz' görüşünü pompalayabilir. Neden bu tartışma görünür halde? Perde arkası epey kulis fısıldıyor.

AK Parti koridorlarında yaklaşan kabine değişikliği öncesi bir saflaşma söz konusu. Partinin ekonomi kurmayı Zeybekci’nin kabineye dönüşünü bekleyenler hiç az değil."