Ankara kulislerinin her köşesi bunu konuşuyor… 4 Vekil ve 20 Başkan'dan beklenmeyen karar!

Yerel seçimlerde mağlubiyet almasının ardından AKP’deki yenilik, partiye katılımlar ile devam etmesi dikkat çekti. Özellikle Gelecek, DEVA ve İyi Parti’den bu katılımların olacağı öne sürülüyor. Ankara kulislerinde konuşulana göre; önümüzdeki günlerde AKP'ye en az dört milletvekili ve 20 belde/ilçe belediye başkanın katılacağı ifade ediliyor. Bu katılımların ise 23 Şubat'ta yapılacak olan Büyük Kongre'de olacağı öne sürülüyor.

AKP’DE YENİLGİ DEĞİŞİMİ GETİRMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde 22 yıllık iktidarlık döneminde ilk yenilenen AKP’de değişim rüzgarı kongreler ile başladı. Pek çok ilde il başkanları değişiklik göstermişti. AKP’deki değişim rüzgarına ise diğer parti belediye başkanları ve vekillerin olacağı konuşulması ise dikkat çekiyor.

20 BAŞKAN, 4 VEKİL…

Ankara kulislerinde dile getirilen bilgiye ise Türkiye gazetesi ulaştı. AKP kaynakları önümüzdeki günlerde en az dört milletvekili ve 20 belde/ilçe belediye başkanının partiye katılacağını belirtiyor. Kaynaklar, şunları söyledi;

“Partimize yoğun bir teveccüh var. Türkiye’de temsiliyeti en geniş siyasi partiyiz. Her farklı görüş ve inanıştan üyemiz var. Türkiye’nin temel değerlerine karşı bir duruşu olmayan herkese kapımız açık. Türkiye Yüzyılı’nda söz sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de katılımlar sürecek ve partimiz büyümeye devam edecek.”

DAHA ÖNCE KATILANLAR OLMUŞTU

Bilindiği üzere daha önce partiye, Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel, İdris Nebi Hatipoğlu (İyi Parti) Suat Pamukçu (Yeniden Refah), Nedim Yamalı (Gelecek) gibi vekiller partiye katıldı. 13 belediye başkanı farklı tarihlerde partilerinden istifa ederek AKP’ye geçmişti.