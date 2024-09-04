Ankara Kurumlar Vergi Dairesinden

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ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Ankara Kurumlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Ankara Kurumlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Vergi NoTC Kimlik NoPlaka NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıKesinleşen Gecikme Zammı ToplamıCeza ToplamıToplam Borç
231024254943039266788SERDAL ÇARPARPİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY2023012023123073307320240226661KZ000000120240226141KZ00000030,00 TL0,00 TL370,00 TL0,00 TL
231024254943039266788SERDAL ÇARPARPİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY2022012022129237923720240226661KZ000000120240226141KZ00000029.658.295,66 TL0,00 TL0,00 TL9.658.295,66 TL
231024254943039266788SERDAL ÇARPARPİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY2023042023040003104620240226661KZ000000120240226141KZ00000018.782,60 TL0,00 TL0,00 TL8.782,60 TL
231024254943039266788SERDAL ÇARPARPİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY2023032023030015001520240226661KZ000000120240226141KZ00000044.645.463,40 TL0,00 TL0,00 TL4.645.463,40 TL
231024254943039266788SERDAL ÇARPARPİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY2023032023030015104820240226661KZ000000120240226141KZ0000004194,60 TL0,00 TL0,00 TL194,60 TL
231024254943039266788SERDAL ÇARPARPİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY2022012022129237923720240226661KZ000000120240226141KZ000000516.756.806,67 TL0,00 TL0,00 TL16.756.806,67 TL
231024254943039266788SERDAL ÇARPARPİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY2023042023040003000320240226661KZ000000120240226141KZ000000143.941,52 TL0,00 TL0,00 TL43.941,52 TL
231024254943039266788SERDAL ÇARPARPİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY2023042023040003104820240226661KZ000000120240226141KZ0000001230,70 TL0,00 TL0,00 TL230,70 TL

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