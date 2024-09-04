Ankara Kurumlar Vergi Dairesinden

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Ankara Kurumlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Ankara Kurumlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.





Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç 2310242549 43039266788 SERDAL ÇARPAR PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY 202301202312 3073 3073 20240226661KZ0000001 20240226141KZ0000003 0,00 TL 0,00 TL 370,00 TL 0,00 TL 2310242549 43039266788 SERDAL ÇARPAR PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY 202201202212 9237 9237 20240226661KZ0000001 20240226141KZ0000002 9.658.295,66 TL 0,00 TL 0,00 TL 9.658.295,66 TL 2310242549 43039266788 SERDAL ÇARPAR PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY 202304202304 0003 1046 20240226661KZ0000001 20240226141KZ0000001 8.782,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.782,60 TL 2310242549 43039266788 SERDAL ÇARPAR PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY 202303202303 0015 0015 20240226661KZ0000001 20240226141KZ0000004 4.645.463,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.645.463,40 TL 2310242549 43039266788 SERDAL ÇARPAR PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY 202303202303 0015 1048 20240226661KZ0000001 20240226141KZ0000004 194,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 194,60 TL 2310242549 43039266788 SERDAL ÇARPAR PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY 202201202212 9237 9237 20240226661KZ0000001 20240226141KZ0000005 16.756.806,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.756.806,67 TL 2310242549 43039266788 SERDAL ÇARPAR PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY 202304202304 0003 0003 20240226661KZ0000001 20240226141KZ0000001 43.941,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 43.941,52 TL 2310242549 43039266788 SERDAL ÇARPAR PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY 202304202304 0003 1048 20240226661KZ0000001 20240226141KZ0000001 230,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 230,70 TL

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