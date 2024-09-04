Ankara Kurumlar Vergi Dairesinden
ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Ankara Kurumlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Ankara Kurumlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|2310242549
|43039266788
|SERDAL ÇARPAR
|PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY
|202301202312
|3073
|3073
|20240226661KZ0000001
|20240226141KZ0000003
|0,00 TL
|0,00 TL
|370,00 TL
|0,00 TL
|2310242549
|43039266788
|SERDAL ÇARPAR
|PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY
|202201202212
|9237
|9237
|20240226661KZ0000001
|20240226141KZ0000002
|9.658.295,66 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|9.658.295,66 TL
|2310242549
|43039266788
|SERDAL ÇARPAR
|PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY
|202304202304
|0003
|1046
|20240226661KZ0000001
|20240226141KZ0000001
|8.782,60 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|8.782,60 TL
|2310242549
|43039266788
|SERDAL ÇARPAR
|PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY
|202303202303
|0015
|0015
|20240226661KZ0000001
|20240226141KZ0000004
|4.645.463,40 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|4.645.463,40 TL
|2310242549
|43039266788
|SERDAL ÇARPAR
|PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY
|202303202303
|0015
|1048
|20240226661KZ0000001
|20240226141KZ0000004
|194,60 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|194,60 TL
|2310242549
|43039266788
|SERDAL ÇARPAR
|PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY
|202201202212
|9237
|9237
|20240226661KZ0000001
|20240226141KZ0000005
|16.756.806,67 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|16.756.806,67 TL
|2310242549
|43039266788
|SERDAL ÇARPAR
|PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY
|202304202304
|0003
|0003
|20240226661KZ0000001
|20240226141KZ0000001
|43.941,52 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|43.941,52 TL
|2310242549
|43039266788
|SERDAL ÇARPAR
|PİRİREİS MAH. ŞEHİT ER EKREM OKÇU CAD. Kapı No:42 Daire No: Tel: İSKENDERUN HATAY
|202304202304
|0003
|1048
|20240226661KZ0000001
|20240226141KZ0000001
|230,70 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|230,70 TL
#ilangovtr BASIN NO: ILN02083871