Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, "20 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak bölgesel tren seferleriyle Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayacağız." dedi.

Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Malatya ile Sivas arasında 20 Haziran'dan itibaren bölgesel tren seferleri başlatacaklarını, bu sayede Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayıp, trenle yolculuk süresini yarı yarıya düşüreceklerini bildirdi.

Yalçın, seyahat sürelerini kısaltmak, zamandan tasarruf sağlayarak hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için yeni adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu çalışmalardan birinin de Malatya-Sivas güzergahında olduğunu belirten Yalçın, "20 Haziran'dan itibaren hizmete vermeye başlayacak bölgesel tren seferleriyle Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayacağız. Bölgesel trenimiz her gün Malatya'dan saat 08.10’da hareket ederek, Sivas'a 11.49’da ulaşacak. Sivas'tan ise 16.10’da hareket ederek, Malatya'ya 19.54’te varacak." dedi.

2-002.jpg

Yalçın, bölgesel treni aynı zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na entegre edecekleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Ankara ile Malatya arasında konvansiyonel hatta çalışmaya devam eden 4 Eylül Mavi Ekspresi ile 15 saat 30 dakika süren yolculuk, hızlı trenle yarı yarıya düşecek. Bu bağlantıyla birlikte trenle ulaşım Malatya-Ankara güzergahında 7 saat 20 dakikaya, Ankara ile Malatya arasında 6 saat 54 dakikaya düşecek."

3-001.jpg

HIZLI TREN BAĞLANTILI BÖLGESEL TRENLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Yalçın, Malatya yolcularının hızlı ve bölgesel treni birlikte kullanarak Ankara ve İstanbul yönlerine yapacakları seyahatlerde Malatya-Sivas parkuruna yüzde 50 indirim uygulayacaklarını, sadece Malatya-Sivas parkurunda seyahat edeceklerin ise tam bilet ücreti ödeyeceğini dile getirdi.

Yolcu tercihlerini dikkate alarak müşteri odaklı yaklaşımla hizmet verdiklerine işaret eden Yalçın, Ankara-Malatya hattında hizmet veren 4 Eylül Mavi Ekspresi'nin başkentten perşembe ve cumartesi, Malatya'dan cuma ve pazar olmak üzere karşılıklı 4 sefer olarak işlemeye devam edeceğini kaydetti.

Yalçın, “Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle Türkiye'nin dört bir köşesinde vatandaşlarımızı hızlı trenle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

1-002.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Son Haberler
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir Sağlık
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti Güncel
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler Güncel
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler
Olympiakos hükmen şampiyon oldu Spor
Olympiakos hükmen şampiyon oldu
Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış Güncel
Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı Magazin
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı
Gemlik zeytinine AB tescili Ekonomi
Gemlik zeytinine AB tescili